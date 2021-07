Socios sostituirà Pirelli come sponsor di maglia dell’Inter

Advertising

Ci siamo, l'Inter sta per ufficializzare il nuovo main sponsor che dopo 26 anni (matrimonio record nello sport)Pirelli sulle maglie da gioco. Chiuso l'accordo con.com, azienda legata alla criptovaluta che garantirà più di 20 milioni a stagione. Meno dei 30 cui l'Inter ambiva pre pandemia. ...Ormai non ci sono più dubbi:.com, a partire dalla stagione 2021 - 22, il brand Pirelli come nuovo main sponsor dell'Inter. La conferma ulteriore dell'accordo è arrivata dal giornalista di Sky Sport Fabrizio ...