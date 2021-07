Smartphone, (poveri) premi, niente cotillon. Huawei a caccia di talenti italiani (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sta suscitando curiosità ma anche qualche preoccupazione la Huawei Italy University Challenge 2021 lanciata nei giorni scorsi dal colosso tecnologico cinese, accusato di spionaggio dagli Stati Uniti e per questo escluso dalle reti 5G del Paese e contro cui, per le stesse ragioni di sicurezza nazionale, nel dicembre 2019 si era espresso anche il Copasir, il comitato di raccordo tra intelligence e Parlamento italiano. Si tratta di una call for ideas dedicata ai PhD (studenti, neodottorati e giovani Post-Doc) con l’obiettivo di promuovere il valore e il ruolo chiave del dottorato di ricerca per il futuro della tecnologia e dell’innovazione. I partecipanti potranno mandare i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sta suscitando curiosità ma anche qualche preoccupazione laItaly University Challenge 2021 lanciata nei giorni scorsi dal colosso tecnologico cinese, accusato di spionaggio dagli Stati Uniti e per questo escluso dalle reti 5G del Paese e contro cui, per le stesse ragioni di sicurezza nazionale, nel dicembre 2019 si era espresso anche il Copasir, il comitato di raccordo tra intelligence e Parlamento italiano. Si tratta di una call for ideas dedicata ai PhD (studenti, neodottorati e giovani Post-Doc) con l’obiettivo di promuovere il valore e il ruolo chiave del dottorato di ricerca per il futuro della tecnologia e dell’innovazione. I partecipanti potranno mandare i ...

