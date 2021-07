Sledgehammer Games | presentato il nuovo logo | nuovo Call of Duty in arrivo?

Advertising

codnewsitalia : COD 2021 ITA : la Sledgehammer Games, la software house che si sta occupando del nuovo capitolo della saga in arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Sledgehammer Games

IGN ITALY

Sono arrivate delle notizie in casa, uno degli studi responsabili alla realizzazioni di alcuni capitoli del franchise di Call of Duty, tra cui Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Advanced Warfare e Call of ...In attesa del reveal del prossimo Call of Duty che dovrebbe arrivare il prossimo mese,ha effettuato un nuovo cambio di look. Si tratta sostanzialmente di un nuovo logo che pare del tutto diverso dal precedente. Il team ha mostrato il nuovo logo su Twitter. ...Sledgehammer Games si rifà il look e molti rumor sostengono il fatto che ciò sia dovuto all'imminente presentazione del nuovo Call of Duty.In attesa del reveal del prossimo Call of Duty che dovrebbe arrivare il prossimo mese, Sledgehammer Games ha effettuato un nuovo cambio di look. Si tratta sostanzialmente di un nuovo logo che pare del ...