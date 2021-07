Sismabonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici - QUESITI E SOLUZIONI

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Superbonus 110%: opzione anche per la rimozione delle barriere architettoniche Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia sono state aggiornate le istruzioni e le specifiche tecniche per la compilazione...

... ovvero, nel dettaglio, se 'il governo prevedere la proroga del superbonus e delle ulteriori e altrettanto importanti misure fiscali (85%,65%, bonus ristrutturazioni 50%, bonus ...Dunque non solo del Superbonus 110%, come gia' stato anticipato dal Governo, ma anche di tutti gli altri incentivi (85%,65%, Ristrutturazioni 90% e Facciate 90%). Lo ha ribadito ...Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia: “Rispondendo a un’interrogazione parlamentare dell’on. Cattaneo, il ...Il Decreto Rilancio ha introdotto due opzioni alla detrazione fiscale per il Superbonus 110%: la cessione del credito e lo sconto in fattura.