Simona Ventura lavora con il figlio di Barbara D'Urso: "Basta polemiche, gode di tutta la mia stima. Si chiama 'meritocrazia'"

Simona Ventura in attesa del debutto con Paola Perego in un nuovo programma su Rai2 è alle prese con la seconda stagione di "Discovering Simo", disponibile su Discovery + e in chiaro su Real Time dal 24 luglio. Un ritorno con una novità che non è passata inosservata tra gli addetti ai lavori, come segnalato dal sito DavideMaggio.it la padrona di casa avrà ancora il triplice ruolo di autrice, conduttrice e produttrice ma sarà affiancata da una nuova società di produzione, trattasi della Additive Ideas che vanta tra i fondatori Emanuele Berardi, figlio di Barbara D'Urso. I rapporti tra le conduttrici non ...

