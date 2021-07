SIMONA VENTURA: “LA TALPA È DI PAOLA PEREGO COME L’ISOLA ERA UN VESTITO COSTRUITO SU UN CONDUTTORE” (Di mercoledì 21 luglio 2021) SIMONA VENTURA è impegnata su più fronti. In estate condurrà un evento estivo, assieme al compagno e futuro marito Giovanni Terzi, dove intervisterà personaggi famosi nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini. Tra i nomi: Ingrid Betancourt, Carolyn Smith, Paolo Mieli, Michele Santoro, Valeria Fabrizi, Carlo Cracco e tanti altri. In una chiacchierata con Chi, la popolare conduttrice parla dei palinsesti Rai e Mediaset. Penso che ci siano tante novità e questo è un bene. Mi piace il nuovo corso di Mediaset, mi piace la linea che ha tracciato Pier Silvio Berlusconi, poi ci sono tanti cambiamenti in Sky, Discovery e anche la Rai sta per cambiare i ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 21 luglio 2021)è impegnata su più fronti. In estate condurrà un evento estivo, assieme al compagno e futuro marito Giovanni Terzi, dove intervisterà personaggi famosi nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini. Tra i nomi: Ingrid Betancourt, Carolyn Smith, Paolo Mieli, Michele Santoro, Valeria Fabrizi, Carlo Cracco e tanti altri. In una chiacchierata con Chi, la popolare conduttrice parla dei palinsesti Rai e Mediaset. Penso che ci siano tante novità e questo è un bene. Mi piace il nuovo corso di Mediaset, mi piace la linea che ha tracciato Pier Silvio Berlusconi, poi ci sono tanti cambiamenti in Sky, Discovery e anche la Rai sta per cambiare i ...

