SIMONA VENTURA | “LA TALPA È DI PAOLA PEREGO COME L’ISOLA ERA UN VESTITO COSTRUITO SU UN CONDUTTORE”

(Di mercoledì 21 luglio 2021)è impegnata su più fronti. Dal 30 luglio al 10 agosto condurrà un evento, assieme al compagno e futuro marito Giovanni Terzi, dove intervisterà personaggi famosi nella splendida cornice del Grand Hotel di Rimini. Tra i nomi: Ingrid Betancourt, Carolyn Smith, Paolo Mieli, Michele Santoro, Valeria Fabrizi, Carlo Cracco e tanti altri. In una chiacchierata con Chi, la popolare conduttrice parla dei palinsesti Rai e Mediaset. Penso che ci siano tante novità e questo è un bene. Mi piace il nuovo corso di Mediaset, mi piace la linea che ha tracciato Pier Silvio Berlusconi, poi ci sono tanti cambiamenti in Sky, Discovery e anche la Rai sta per ...

Simona Ventura lavorerà con il figlio della sua collega, Barbara d'Urso, per la seconda stagione di "Discovering Simo", disponibile su Discovery + e in chiaro su Real Time dal 24 luglio.