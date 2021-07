Silvestri saluta l’Hellas Verona: “L’Udinese un’opportunità, Verona e i suoi tifosi sempre nel cuore” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Marco Silvestri comincia la sua nuova avventura con L’Udinese. Prima di partire, però, il portiere ha voluto scrivere, tramite il proprio profilo Instagram, un post di ringraziamento per i 3 anni passati all’Hellas Verona. “È difficile lasciare la mia seconda casa, ma la vita riserva delle opportunità, che per il bene di “TUTTI” vanno colte.Avrò per sempre il Verona e i suoi tifosi nel mio cuore, conservo nel mio cuore ricordi indelebili che porterò con me per sempre. Sono ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Marcocomincia la sua nuova avventura con. Prima di partire, però, il portiere ha voluto scrivere, tramite il proprio profilo Instagram, un post di ringraziamento per i 3 anni passati al. “È difficile lasciare la mia seconda casa, ma la vita riserva delle opportunità, che per il bene di “TUTTI” vanno colte.Avrò perile inel mio, conservo nel mioricordi indelebili che porterò con me per. Sono ...

