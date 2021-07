Shock in Premier: arrestato un calciatore dell’Everton per pedofilia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Premier -pedofilia. Gylfi Sigurdsson, centrocampista dell’Everton e della nazionale islandese è stato arrestato con l’accusa di pedofilia. La notizia diffusa dal The Sun, ha messo sotto Shock la Premier league. Secondo la ricostruzione del quotidiano britannico, Gylfi Sigurdsson, sarebbe stato arrestato in seguito ad una irruzione della polizia in casa sua. La polizia citando fonti interne alla Greater Manchester Police, riportate dal quotidiano The Sun, avrebbe sequestrato molti oggetti. calciatore dell’Everton ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 luglio 2021). Gylfi Sigurdsson, centrocampistae della nazionale islandese è statocon l’accusa di. La notizia diffusa dal The Sun, ha messo sottolaleague. Secondo la ricostruzione del quotidiano britannico, Gylfi Sigurdsson, sarebbe statoin seguito ad una irruzione della polizia in casa sua. La polizia citando fonti interne alla Greater Manchester Police, riportate dal quotidiano The Sun, avrebbe sequestrato molti oggetti....

