Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: svelato il rating del film (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il film Marvel Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha ottenuto ufficialmente il rating PG-13 a causa della presenza di alcune scene d'azione e momenti di violenza. Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, l'atteso film Marvel con star Simu Liu, ha ottenuto un rating: il film è stato considerato PG-13, e quindi adatto agli spettatori di età superiore ai tredici anni. La classificazione ottenuta negli Stati Uniti è la stessa che era stata riservata a Black Widow, il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021) IlMarvel-Chi e ladeiha ottenuto ufficialmente ilPG-13 a causa della presenza di alcune scene d'azione e momenti di violenza.-Chi e ladei, l'attesoMarvel con star Simu Liu, ha ottenuto un: ilè stato considerato PG-13, e quindi adatto agli spettatori di età superiore ai tredici anni. La classificazione ottenuta negli Stati Uniti è la stessa che era stata riservata a Black Widow, il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: svelato il rating del film - Oden_Kouzuki : @owlbertea @GabrielNerdLand Spiderman, Eternos e Shang Chi - _ComicsUniverse : Benedict Wong, interprete di Wong, ha rotto il silenzio sul ritorno del suo personaggio in #ShangChi e la Leggenda… - ntocndy : @MatteoCiru che poi se non sbaglio sia Shang Chi, sia Eternals dovevano uscire prima di Loki, quindi non avremo anc… - MatteoCiru : @ntocndy What if (miniserie animata) ad agosto e Shang Chi e la leggenda dei 10 anelli a settembre se non ricordo male -