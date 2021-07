«Sex Education 3» | il nuovo teaser

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Scegliete Moordale. È questo l’invito che la nuova direttrice dell’istituto Hope Haddon, interpretata dall’ex stella di Girls Jemima Kirke, rivolge al pubblico nel nuovo teaser della terza stagione di Sex Education, la popolare serie creata da Laurie Nunn che tornerà su Netflix il 17 settembre. Come sappiamo, nel corso dei nuovi episodi assisteremo a dei cambiamenti sostanziali, a cominciare proprio dall’istituto frequentato dai protagonisti, non più sotto il controllo del signor Groff ma sotto l’egida di Haddon, pronta a tutto pur di riportare Moordale ai fasti di un tempo promuovendo tutte le opportunità offerte ai suoi studenti (inclusi i consigli di Otis in materia sessuale, s’intende). https://www.youtube.com/watch?v=Rqtun9TvCGg