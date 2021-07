Sex and The City, prime anticipazioni del revival: la nuova vita di Carrie (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono ufficialmente iniziati i lavori sul set di And Just Like That…, attesissimo revival di Sex and The City. La serie cult, uscita a cavallo tra gli Anni Novanta e i Duemila, ha iniziato ad attirare la curiosità dei fan dopo le prime foto trapelate sul web. Nonostante la delusione comportata dall’addio definitivo di Kim … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono ufficialmente iniziati i lavori sul set di And Just Like That…, attesissimodi Sex and The. La serie cult, uscita a cavallo tra gli Anni Novanta e i Duemila, ha iniziato ad attirare la curiosità dei fan dopo lefoto trapelate sul web. Nonostante la delusione comportata dall’addio definitivo di Kim … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

AMarya86 : RT @comingsoonit: Mentre a New York sono in corso le riprese del revival di #SexAndTheCity #AndJustLikeThat, dal set trapelano preoccupanti… - itzinjwjen : Come rovinare Sex And The City con un revival, grazie autori ???? - comingsoonit : Mentre a New York sono in corso le riprese del revival di #SexAndTheCity #AndJustLikeThat, dal set trapelano preocc… - riccinoelia : RT @VanityFairIt: «Page Six» ha rivelato in anteprima una pagina della sceneggiatura del revival di «Sex and the City» e i primi dettagli p… - statodelsud : Sex and the city: ecco i primi indizi sulla trama del revival della serie tv -