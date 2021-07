«Sex and the City» | i primi dettagli sulla trama del revival

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Mentre in Italia continuiamo a contemplare le prime immagini di And Just Like That..., il revival di Sex and the City che arriverà presto su HBO Max, chiedendoci se i nuovi episodi saranno all’altezza degli originali, in America il dibattito si è spinto oltre, più precisamente agli snodi della trama. Page Six è, infatti, entrata in possesso di una pagina della sceneggiatura della nuova serie spiegando ai lettori quello che vedremo e che, per amore di spoiler, vi riportiamo qui, consigliandovi di non proseguire con la lettura qualora non voleste rovinarvi la sorpresa.