Sette giorni alla scadenza dell’offerta Dazn per il 2021/22 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Scadrà tra Sette giorni l’offerta della piattaforma di sport in streaming Dazn, che per la prossima stagione – a chi si abbonerà entro il 28 luglio – offrirà tutti i propri contenuti al prezzo di 19,90 euro al mese per 14 mesi in totale, invece di 29,99 euro al mese (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dazn L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Scadrà tral’offerta della piattaforma di sport in streaming, che per la prossima stagione – a chi si abbonerà entro il 28 luglio – offrirà tutti i propri contenuti al prezzo di 19,90 euro al mese per 14 mesi in totale, invece di 29,99 euro al mese (CLICCA QUI PER ABBONARTI).L'articolo

Advertising

fattoquotidiano : I casi sono raddoppiati in sette giorni e sono il quadruplo del luglio 2020. Colpa anche degli Europei di calcio [d… - sportli26181512 : #Media #Notizie Sette giorni alla scadenza dell’offerta Dazn per il 2021/22: Scadrà tra sette giorni l’offerta dell… - armidago68 : RT @PivaEdoardo: 1973 vaccinazione colera un milione di napoletani furono vaccinati nel giro di sette giorni - bilbo2000it : La rubrica neologismi della settimana viene pubblicata quasi sempre tutte le settimane, settimanalmente, ogni sette… - ssofiaaaas : @ReRuZzz @xshakeitoutx Sì lo sapevo anche io, ma ancora non si capisce se effettivamente sarà valido oppure no. Ad… -