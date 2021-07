Serie Tv e Giga gratis è l’ultima tendenza per le promo estive di telefonia mobile (Di mercoledì 21 luglio 2021) La tendenza di questa estate per la telefonia mobile è di offrire Serie Tv e Giga gratis nel bundle di abbonamento: ecco come funziona. Serie Tv e Giga gratis: le offerte dell’estate (foto Adobestock)Gli operatori telefonici stanno modificando i piani di marketing per attrarre nuovi clienti. Del resto le offerte sono sempre più limate e quasi tutti i piani prevedono minuti con SMS illimitati. L’arrivo di Iliad ha costretto tutti i concorrenti a rivedere le tariffe, per abbassarle di fronte alla nuova tempesta di prezzi, ma oggi i ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladi questa estate per laè di offrireTv enel bundle di abbonamento: ecco come funziona.Tv e: le offerte dell’estate (foto Adobestock)Gli operatori telefonici stanno modificando i piani di marketing per attrarre nuovi clienti. Del resto le offerte sono sempre più limate e quasi tutti i piani prevedono minuti con SMS illimitati. L’arrivo di Iliad ha costretto tutti i concorrenti a rivedere le tariffe, per abbassarle di fronte alla nuova tempesta di prezzi, ma oggi i ...

Advertising

gigibeltrame : Giga e serie TV gratis fra le offerte di telefonia mobile dell'estate 2021: le nuove tendenze #digilosofia… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Giga e serie TV gratis fra le offerte di telefonia mobile dell'estate 2021: le nuove tend… - scvipted : @xSofiaStyles no infatti per fortuna mi mancano le serie ma in vacanza dove sono ora non ho né wi-fi ne giga su dov… -