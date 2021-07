“Senza navi Ong nessuno sbarco di clandestini”: parla l’ammiraglio De Felice (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug – Pochi sbarchi e solo di barchini tunisini? “Sarà una coincidenza, eppure sono dieci giorni che non pendola alcuna nave Ong davanti alle coste libiche”: parola dell’ammiraglio (ris) Nicola De Felice. Eppure di primo acchito, agli albori della bella stagione, lo abbiamo pensato tutti: “Sarà la solita estate all’insegna dei continui sbarchi di clandestini sulle coste italiane”. Fino a dieci giorni fa tutto sembrava corrispondere alla più scontata delle previsioni. Eravamo di fronte alla solita lunga ondata. E se mai qualcuno lo avesse creduto davvero, già lo scorso anno è stato d’altronde smentito: il Covid non ferma i flussi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug – Pochi sbarchi e solo di barchini tunisini? “Sarà una coincidenza, eppure sono dieci giorni che non pendola alcuna nave Ong davanti alle coste libiche”: parola del(ris) Nicola De. Eppure di primo acchito, agli albori della bella stagione, lo abbiamo pensato tutti: “Sarà la solita estate all’insegna dei continui sbarchi disulle coste italiane”. Fino a dieci giorni fa tutto sembrava corrispondere alla più scontata delle previsioni. Eravamo di fronte alla solita lunga ondata. E se mai qualcuno lo avesse creduto davvero, già lo scorso anno è stato d’altronde smentito: il Covid non ferma i flussi ...

