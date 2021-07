' Se paghi 20mila euro ti aggiusto la perizia' Mazzetta per una polizza | condannato un consulente del tribunale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : paghi 20mila

corriereadriatico.it

Stando all'accusa, l'imputato avrebbe chiesto al consulente di parteeuro per stilare una relazione con conclusioni favorevoli alla riscossione del premio. Per la difesa invece la vittima dell'...L'importante è che tu, insomma, prima che sia troppo tardi. Pignoramento prima casa: come ... però, ci sono delle regole, vale a dire: il debito non deve essere inferiore aeuro devi avere ...In Inghilterra morte 96 persone, contagi a quota 46.558. Ma a rischiare sono le persone non vaccinate. E Gli Stati Uniti invitano a non viaggiare in Gran Bretagna ...(Il Gazzettino) Stesso andamento per i contagi registrati nella Regione Lazio che oggi sono 681 nuovi positivi (su quasi 33mila test) a fronte di 164 registrati l'11 luglio (su circa 20mila test).