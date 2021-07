“Se Dio ci avesse voluto diversi ci avrebbe dato strumenti per cambiare sesso”: il delirio della leghista in Senato | VIDEO (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo aver citato il Vaticano, l’ultima carta della Lega per contrastare il ddl Zan in Parlamento è stata “citare” Dio. A parlare dagli scranni di Palazzo Madama – nella giornata in cui solo il carroccio ha presentato quasi 700 dei mille emendamenti al disegno di legge per contrastare omotransfobia, misoginia e abilismo – è stata Antonella Faggi, senatrice del partito di Matteo Salvini. Dichiarazioni “bibliche” che fanno acqua da tutte le parti. Faggi (Lega) “Se il Signore ci avesse voluto così molteplici e diversi avrebbe fatto in modo che da soli potessimo cambiare il nostro ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo aver citato il Vaticano, l’ultima cartaLega per contrastare il ddl Zan in Parlamento è stata “citare” Dio. A parlare dagli scranni di Palazzo Madama – nella giornata in cui solo il carroccio ha presentato quasi 700 dei mille emendamenti al disegno di legge per contrastare omotransfobia, misoginia e abilismo – è stata Antonella Faggi, senatrice del partito di Matteo Salvini. Dichiarazioni “bibliche” che fanno acqua da tutte le parti. Faggi (Lega) “Se il Signore cicosì molteplici efatto in modo che da soli potessimoil nostro ...

