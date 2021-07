**Scuola: Fico, ‘serve massimo impegno per ritorno di tutti in classe a settembre’** (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Auspico massimo impegno per la ripartenza in classe per tutti, c’è bisogno di socialità, di stare insieme. La scuola non può essere esclusivamente Dad. Da settembre, da subito, il lavoro che si deve fare è per riavere tutti i ragazzi in classe”. Lo ha detto Roberto Fico alla cerimonia del Ventaglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Auspicoper la ripartenza inper, c’è bisogno di socialità, di stare insieme. La scuola non può essere esclusivamente Dad. Da settembre, da subito, il lavoro che si deve fare è per riaverei ragazzi in”. Lo ha detto Robertoalla cerimonia del Ventaglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

