Sconcerti sulla questione stadi: “Servono i soldi, la politica a Roma…” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti della questione stadi. Le parole di Mario Sconcerti “Per fare un’opera pubblica bisogna sempre trovare chi ha i soldi per pagarla. Non sono trattative facili, la politica di Roma ha cominciato negando le Olimpiadi e mi pare incoerente che chiedano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti su Dybala: “La Juventus cederà l’argentino. Morata invece…” ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti della. Le parole di Mario“Per fare un’opera pubblica bisogna sempre trovare chi ha iper pagarla. Non sono trattative facili, ladi Roma ha cominciato negando le Olimpiadi e mi pare incoerente che chiedano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::su Dybala: “La Juventus cederà l’argentino. Morata invece…” ...

Advertising

zazoomblog : Sconcerti sulla Lazio: “Senza Correa sarebbe una squadra indebolita” - #Sconcerti #sulla #Lazio: #“Senza - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Ha parlato #MarioSconcerti, noto giornalista ?? '#Allegri in vantaggio, ma occhio sempre a #Mourinho' ?? Le sue dichiar… - siamo_la_Roma : ?? Ha parlato #MarioSconcerti, noto giornalista ?? '#Allegri in vantaggio, ma occhio sempre a #Mourinho' ?? Le sue di… - infoitsport : Sconcerti: 'Spalletti farà grandi cose. Dico una cosa sulla Lazio di Sarri' - zazoomblog : Sconcerti sulla Juventus: “Mercato di basso profilo. Locatelli? Non serve…” - #Sconcerti #sulla #Juventus: #“Merca… -