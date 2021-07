Sconcerti sulla Fiorentina: “Vlahovic? Mai essere schiavi di un giocatore. Lui vuole…” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Vlahovic e della sua possibile permanenza alla Fiorentina. Le parole di Mario Sconcerti “Dipende tutto da lui, eppure sembra sempre della Fiorentina la colpa: lui dice che vuole restare, il suo procuratore no. Personalmente, visto che ha mercato: o L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina, 2^ giornata Serie A Probabili formazioni Roma – ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti die della sua possibile permanenza alla. Le parole di Mario“Dipende tutto da lui, eppure sembra sempre dellala colpa: lui dice che vuole restare, il suo procuratore no. Personalmente, visto che ha mercato: o L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Inter-, 2^ giornata Serie A Probabili formazioni Roma – ...

Advertising

SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Ha parlato #MarioSconcerti, noto giornalista ?? '#Allegri in vantaggio, ma occhio sempre a #Mourinho' ?? Le sue dichiar… - siamo_la_Roma : ?? Ha parlato #MarioSconcerti, noto giornalista ?? '#Allegri in vantaggio, ma occhio sempre a #Mourinho' ?? Le sue di… - infoitsport : Sconcerti: 'Spalletti farà grandi cose. Dico una cosa sulla Lazio di Sarri' - zazoomblog : Sconcerti sulla Juventus: “Mercato di basso profilo. Locatelli? Non serve…” - #Sconcerti #sulla #Juventus: #“Merca… - LALAZIOMIA : Sconcerti: 'Spalletti farà grandi cose. Dico una cosa sulla Lazio di Sarri' -