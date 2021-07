Sconcerti sul Milan: “Si sta lavorando per il bene della società. Donnarumma…” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti del Milan. Le parole di Mario Sconcerti “Milan? Non hanno voluto trattare con Donnarumma e Calhanoglu. E’ stato bravo perché ha lasciato liberi di decidere i calciatori. Hanno lavorato per il bene della società. Stanno sfruttando la qualità del nome L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti sulla Salernitana: “Inevitabile: l’hanno combinata ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti del. Le parole di Mario? Non hanno voluto trattare con Donnarumma e Calhanoglu. E’ stato bravo perché ha lasciato liberi di decidere i calciatori. Hanno lavorato per il. Stanno sfruttando la qualità del nome L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sulla Salernitana: “Inevitabile: l’hanno combinata ...

