Sclerosi Multipla: la Lombardia, che da sola registra oltre 21mila casi, ha un ruolo centrale nella lotta di questa malattia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Milano, 21 luglio 2021 – Sono circa 130mila i malati di Sclerosi Multipla (SM) in Italia, di cui oltre 21mila nella sola Lombardia. Un dato che sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi casi, la maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne – il doppio addirittura degli uomini. “Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Milano, 21 luglio 2021 – Sono circa 130mila i malati di(SM) in Italia, di cui. Un dato che sarebbe persino sottostimano, dato che ogni anno si aggiungono 600 nuovi, la maggior parte dei quali sono persone giovani. Proprio così: la SM può esordire a ogni età, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne – il doppio addirittura degli uomini. “Rispetto a 30 anni fa oggi lo scenario è cambiato”, evidenzia Mario Alberto Battaglia, Presidente Nazionale ...

Advertising

vivere_sardegna : Sanità, Zuncheddu: “Mancano i servizi per i malati di Sclerosi multipla” - VITAnonprofit : #5permilleDaRaccontare @AISM_onlus, la #ricerca sulla #sclerosimultipla ha mille volti - cagliaripad : Sanità, Zuncheddu: “Mancano i servizi per i malati di Sclerosi multipla” - chechcc : mia cugina ha la sclerosi multipla, problemi al cuore e ha avuto 2 ischemie. come se non bastasse il figlio è leuce… - malatinvisibili : SCLEROSI MULTIPLA – PDTA DI ALTA QUALITÀ PER RALLENTARE PROGRESSIONE MALATTIA. -