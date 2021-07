Sci alpinismo alle Olimpiadi Invernali Milano 2026 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha deciso all’unanimità di includere lo sci alpinismo alle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano. Chi e perché ha deciso di inserire lo Sci alpinismo alle Olimpiadi 2026? Lo sci alpinismo farà il suo debutto olimpico alle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano come “sport aggiuntivo” richiesto dagli organizzatori italiani. La disciplina di montagna, che comporta la salita e la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha deciso all’unanimità di includere lo scidel. Chi e perché ha deciso di inserire lo Sci? Lo scifarà il suo debutto olimpicodelcome “sport aggiuntivo” richiesto dagli organizzatori italiani. La disciplina di montagna, che comporta la salita e la ...

