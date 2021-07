Sbornia azzurra con il Covid. Volano i contagi a Roma dopo la parata della Nazionale. L’assessore D’Amato accusa: “È l’effetto Gravina”. E il governo valuta la proroga dello stato d’emergenza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il green pass della discordia. Sì, perché in queste ore si tratta proprio su quanto rigide dovranno essere le misure del certificato verde. Ma sono anche ore in cui si iniziano a vedere gli effetti degli assembramenti dovuti agli Europei di calcio. Dei 681 casi della regione Lazio ben 557 sono solo nella Capitale. L’assessore Alessio D’Amato non usa giri di parole: “Stiamo pagando il cosiddetto ‘effetto Gravina’, ma senza complicazioni negli ospedali”, ha spiegato citando il numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina (leggi l’articolo), che aveva difeso la grande ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il green passdiscordia. Sì, perché in queste ore si tratta proprio su quanto rigide dovranno essere le misure del certificato verde. Ma sono anche ore in cui si iniziano a vedere gli effetti degli assembramenti dovuti agli Europei di calcio. Dei 681 casiregione Lazio ben 557 sono solo nella Capitale.Alessionon usa giri di parole: “Stiamo pagando il cosiddetto ‘effetto’, ma senza complicazioni negli ospedali”, ha spiegato citando il numero unoFedercalcio Gabriele(leggi l’articolo), che aveva difeso la grande ...

LaNotiziaTweet : Sbornia azzurra con il Covid. Volano i contagi a Roma dopo la parata della Nazionale. L’assessore D’Amato accusa: “… - fcolarieti : Sbornia azzurra con il Covid. Volano i contagi a Roma dopo la parata della Nazionale. L’assessore D’Amato accusa: “… - 1AltroCalcio : Altro che Rinascimento! Passata la sbornia azzurra, il calcio italiano torna alla dura realtà con 6 squadre escluse… - sologiuma : RT @LaNotiziaTweet: Variante Delta inarrestabile. Solo il vaccino non basta. Incidenza in crescita anche nei Paesi ad alta copertura. E ora… - Daviderel4 : RT @LaNotiziaTweet: Variante Delta inarrestabile. Solo il vaccino non basta. Incidenza in crescita anche nei Paesi ad alta copertura. E ora… -