Sblocco licenziamenti, a Bologna metalmeccanici in sciopero. Fiom: 'Decisioni inaccettabili'

'Dopo lo Sblocco dei licenziamenti voluto dal governo Draghi e dalla Confindustria nei giorni scorsi alcune aziende e multinazionali (Gkn, Whirlpool, Gianetti Ruote e altre ancora) hanno avviato le ...

DitomedioXl : @_kuball_ certo che è in corso, ma tieni presente che è stato un ottimo deterrente per silenziare i lavoratori (ver… - thecoolmauri : RT @Lucrezi97533276: Dallo sblocco dei #Licenziamenti sono state licenziate già 1080 persone . Significa che in 20 giorni circa 1080 person… - CicciFranchini : RT @SimoneFana: Mancava solo Elsa Fornero nella task Force Draghi. Adesso siamo in perfetta linea 2011. Liberalizzazione contratti a termin… - 811Proudman : RT @Lucrezi97533276: Dallo sblocco dei #Licenziamenti sono state licenziate già 1080 persone . Significa che in 20 giorni circa 1080 person… - frances27182013 : RT @Lucrezi97533276: Dallo sblocco dei #Licenziamenti sono state licenziate già 1080 persone . Significa che in 20 giorni circa 1080 person… -