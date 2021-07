Sassuolo | Oddei arriva in ritiro | era risultato positivo al Covid 19 – FOTO

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il giovane, classe 2002, si è unito aldela Vipiteno dopo che in un primo momento era stato bloccato dalProsegue il lavoro di preparazione delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione. Il, che sarà gestito dal nuovo tecnico Dionisi,to in sostituzione di Roberto De Zerbi, è ina Vipiteno, dove quest’oggi, come appreso da Calcionews24, si è visto anche il giovane Brian. Il classe 2002 eraal19, potendosi così unire al resto del ...

Il, che sarà gestito dal nuovo tecnico Dionisi, arrivato in sostituzione di Roberto De Zerbi, ...17.18 - Andrea Ghion (2000), Federico Artioli (2001), Stefano Piccinini (2002) e Brian(2002) sono finiti nel mirino del Cesena . 16.53 - Lorenzo Pirola (2002) non si trasferirà al, ...Il rapporto tra Cesena e Sassuolo è sempre stato proficuo per entrambe le parti: sono tantissime le operazioni di calciomercato chiuse tra le due società – sia in ambito giovanile che di prima squadra ...Stagione 2020- 2021 partita ufficialmente ieri con la prima giornata di raduno dedicata ai tamponi e ai test sierologici, come da protocollo anti covid. Alle 17 in punto i cancelli dell’Orogel Stadium ...