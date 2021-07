Sant’Agata de’ Goti, polemiche per la scuola di Bagnoli: opposizione all’attacco (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo una nota stampa dei Gruppi Consiliari di Sant’Agata de’ Goti indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i Consiglieri Comunali. “Le scelte del Sindaco e della Giunta Comunale sulla scuola di “Bagnoli” rappresentano uno “schiaffo” a tutta la Comunità. Un ulteriore “schiaffo” alla nostra Comunità!Apprendiamo, dal sito dell’Ente Comune la pubblicazione in data 16 luglio 2021 di una delibera di Giunta Comunale, la nr. 100 del 01 luglio 2021, riportata anche dagli organi di stampa, della chiusura del Plesso Scolastico sito alla Frazione Bagnoli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo una nota stampa dei Gruppi Consiliari dide’indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i Consiglieri Comunali. “Le scelte del Sindaco e della Giunta Comunale sulladi “” rappresentano uno “schiaffo” a tutta la Comunità. Un ulteriore “schiaffo” alla nostra Comunità!Apprendiamo, dal sito dell’Ente Comune la pubblicazione in data 16 luglio 2021 di una delibera di Giunta Comunale, la nr. 100 del 01 luglio 2021, riportata anche dagli organi di stampa, della chiusura del Plesso Scolastico sito alla Frazione...

