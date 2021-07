Santa Maria Capua Vetere, Cartabia: “Nel carcere violenze a freddo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta -“Stando alle indagini risulta che non fosse una reazione necessitata da una situazione di rivolta ma una violenza a freddo”. Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia riferendo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in Aula alla Camera. “Occorre un’indagine ampia perchè si conosca quello che è successo in tutte le carceri nell’ultimo anno dove la pandemia ha esasperato tutti” ha proseguito la ministra che ha poi annunciato che una Commissione ispettiva del Dap visiterà tutti gli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta -“Stando alle indagini risulta che non fosse una reazione necessitata da una situazione di rivolta ma una violenza a”. Lo ha detto la ministra della Giustizia Martariferendo sulleneldiin Aula alla Camera. “Occorre un’indagine ampia perchè si conosca quello che è successo in tutte le carceri nell’ultimo anno dove la pandemia ha esasperato tutti” ha proseguito la ministra che ha poi annunciato che una Commissione ispettiva del Dap visiterà tutti gli ...

