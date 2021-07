Samsung Galaxy Unpacked confermato ufficialmente per l’11 agosto! Video teaserHDblog it

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Pubblicato ilufficiale della presentazioneRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

Non ci sono più dubbi: il prossimo evento Galaxy Unpacked si terrà l'11 agosto prossimo. Dopo le indiscrezioni e i primi segnali provenienti dalla stessa azienda, è arrivata la conferma ufficiale. Samsung ha appena confermato ufficialmente la data dell'evento Galaxy Unpacked di metà anno: sarà l'11 agosto e vedremo tanti nuovi device.