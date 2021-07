Salvini appoggia l'ultra - destra israeliana anti - palestinese: 'Gerusalemme capitale' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una scelta pericoloso che lo iscrive di diritto tra i fiancheggiatori dell'ultra - destra israeliana che non vuole una pace giusta con il popolo palestinese. Tra l'altro un giorno proverà a spiegare ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una scelta pericoloso che lo iscrive di diritto tra i fiancheggiatori dell'che non vuole una pace giusta con il popolo. Tra l'altro un giorno proverà a spiegare ...

Diritti e discriminazioni, Zan a Gravina per incontrare cittadini e sindaci ... che appoggia un disegno di legge che non è rivoluzionario, ma estende le tutele già esistenti. C'è chi osteggia in maniera pretestuosa questo ddl, come Renzi e Salvini, con il pericolo che bloccando ...

Salvini appoggia l'ultra-destra israeliana anti-palestinese: "Gerusalemme capitale"
Il leader della Lega: "Ieri ho ribadito la mia firma all'impegno a spostare a Gerusalemme la capitale di Israele, come è giusto che sia e come il presidente Trump ha voluto che fosse".

Green Pass, Fico: "No per parlamentari". Salvini: "Ma per gli italiani sì?" Fico dice di non appoggiare la richiesta del Green Pass per entrare al lavoro né alla Camera e Salvini gli risponde: "Per gli italiani sì e i parlamentari no?

