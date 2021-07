Salvate il soldato Hysaj partigiano a sua insaputa (Di mercoledì 21 luglio 2021) Salvate il soldato Hysaj. partigiano a sua insaputa. O suo malgrado, chissà. Quando appena un paio di mesi fa eravamo noi ad invocare la salvezza, scempiati da un paio dei suoi ripieghi difensivi che erano costati la Champions al Napoli, mai lo avremmo immaginato icona della Resistenza, ben oltre la collina, asserragliato sulle Dolomiti, in ritiro coi fasci laziali fuori ad aspettarlo. Lo ricordiamo in rotta col Cagliari, e col Verona, ma per lo più renitente un po’ a tutto, ai cross soprattutto. In sei anni di Napoli era rimasto nei ranghi, milite ignoto. Gattuso gli aveva tributato un plauso commosso a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021)ila sua. O suo malgrado, chissà. Quando appena un paio di mesi fa eravamo noi ad invocare la salvezza, scempiati da un paio dei suoi ripieghi difensivi che erano costati la Champions al Napoli, mai lo avremmo immaginato icona della Resistenza, ben oltre la collina, asserragliato sulle Dolomiti, in ritiro coi fasci laziali fuori ad aspettarlo. Lo ricordiamo in rotta col Cagliari, e col Verona, ma per lo più renitente un po’ a tutto, ai cross soprattutto. In sei anni di Napoli era rimasto nei ranghi, milite ignoto. Gattuso gli aveva tributato un plauso commosso a ...

