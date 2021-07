Salutequità incontra la Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladelintende continuare ad approfondire il problema delle cure mancate per i pazienti non Covid-19 nel 2020 e 2021, il livello di attuazione delle misure emergenziali per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e per il recupero delle liste di attesa, congiuntamente al grado di utilizzo delle relative risorse stanziate per le Regioni. Per questo nei prossimi giorni sarà audita, Associazione per la valutazionequalità delle politiche per la Salute, nell’ambito dell’affare assegnato sulla medicina territoriale. E’ quanto deciso ...