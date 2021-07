Salernitana | tris e vittoria contro la Sambenedettese | fuochi d’artificio e sorrisi

Advertising

Ftbnews24 : #Salernitana, al via il mercato: pronto il tris dal Parma #Salernitana dalla #SerieB in #SerieA #Lotito -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana tris

Sportface.it

Intesa vicina trae Palermo per l'attaccante Fella, in prestito con diritto di riscatto.di innesti dal Frosinone per il Monterosi: Marcianò, Luciani e il figlio d'arte Mattia ...Nella prima uscita della Lazio, Leiva ha segnato il, ma soprattutto è stato uno dei pochi a ... Al loro posto salgono gli exAndré Anderson e Fabio Maistro, che Sarri proverà insieme al ...Ad assistere all’incontro il ds Marroccu che in ritiro incontra il mister Ballardini per pianificare il mercato. Il tecnico chiede tre rinforzi. Per la seconda uscita contro i tirolesi, Ballardini sce ...Mercato povero quello di Serie C che va avanti con i prestiti e svicolati. Fra affari ufficializzati, quelli in dirittura d'arrivo e trattative saltate all'ultimo minuto, queste le ultime. PANORAMICA ...