Rosalinda Cannavò, il bellissimo post body positivity: Elisabetta Gregoraci commenta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Rosalinda Cannavò ha postato un bellissimo scatto in bikini nel suo account di Instagram lanciando un messaggio in favore del body positivity che ha trovato pure il parere positivo di Elisabetta Gregoraci, sua ex collega di reality show. Rosalinda Cannavò, il post body positive: Elisabetta Gregoraci interviene Ammetto che ricevo molti attacchi sul mio aspetto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 21 luglio 2021)haato unscatto in bikini nel suo account di Instagram lanciando un messaggio in favore delche ha trovato pure il parere positivo di, sua ex collega di reality show., ilpositive:interviene Ammetto che ricevo molti attacchi sul mio aspetto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

bianconerodoc10 : RT @tachiflueoki: LA BELLEZZA DI ROSALINDA CANNAVÒ. LA BELLEZZA VERA IN TUTTO E PER TUTTO ?? #zengavo #rosalinda - Irene00281164 : RT @tachiflueoki: LA BELLEZZA DI ROSALINDA CANNAVÒ. LA BELLEZZA VERA IN TUTTO E PER TUTTO ?? #zengavo #rosalinda - blogtivvu : Rosalinda Cannavò, il bellissimo post body positivity: Elisabetta Gregoraci commenta - tachiflueoki : LA BELLEZZA DI ROSALINDA CANNAVÒ. LA BELLEZZA VERA IN TUTTO E PER TUTTO ?? #zengavo #rosalinda - StellaS33442832 : RT @StellaS33442832: #RosalindaCannavò: la dolcissima dedica d’amore per #AndreaZenga. GUARDA LA FOTO! -