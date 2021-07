Rosa Perrotta dichiara su Instagram | “…Ne sono uscita ubriaca”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato, ed in particolar modo la didascalia diche ha lasciato senza parole.e l’annuncio del sesso e del nome del secondo figlioCome sappiamo in questo momento la super seguitaè in dolce attesa del suo secondo figlio. Nelle ultime ore però ha pubblicato qualcosa di particolare che ha lasciato tutti stupiti, cerchiamo di capire il motivo.e la didascalia “particolare” Per la fantastica coppia nata negli studi televisivi di Uomini e Donne si ...

alecasc98 : Ma Rosa Perrotta che ha cambiato il nome al figlio mi sento male ahahahha - pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: Rosa Perrotta, scoperto il sesso del nascituro: perché lo chiamerà così: Il primo nome è lo stesso del padre di Pietro… - Sara2410325783 : @_danivale_ di sicuro ?? i brand non vogliono proprio collaborare con lei, ricordo che a Rosa Perrotta le regalarono… - MondoTV241 : UeD, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: ecco perché il loro secondogenito si chiamerà Mario Achille. #rosaperrotta… - ReTwitStorm_ita : “Ecco perché si chiamerà così”. Rosa #Perrotta e #Piero #Tartaglione, la #Storia #Dietro il nome del secondo figlio… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Perrotta

Si chiamerà Mario Achille il secondogenito della coppia formata dae Piero Tartaglione il cui amore è scoccato durante l'edizione 2017 di Uomini e Donne, come ben sanno i tanti fan che li seguono da allora. In un'intervista Tartaglione ha spiegato ...Intervistato dal magazine Nuovo, Pietro Tartaglione ha rivelato interessanti retroscena sulla relazione con, che con Pietro attende la nascita del secondo figlio (di cui hanno condiviso da poco un' ecografia : è un maschietto, per chi non è già fan della coppia e non lo sappia). Tartaglione ...Questa mattina ha preso ufficialmente avvio la stagione 2021/22 del Bari di mister Mignani. I biancorossi, giunti ieri in quel di Lodrone di Storo, hanno svolto questa mattina il primo ...Nel corso di un'intervista, Pietro Tartaglione spiega perché il secondo figlio si chiamerà Mario Achille: ecco le sue parole.