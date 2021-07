Roma | tifosi giallorossi radunati a Piazza del Popolo per l’anniversario del club

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladi José Mourinho ha sconfitto la Triestina in amichevole, contando sul tap-in vincente di Nicola Zalewski, letale dopo un’ottima iniziativa di Stephan El Shaarawy. Mentre ibattevano sul campo gli avversari nel test pre-campionato, buona parte dei sostenitori della Lupa hanno festeggiato il novantaquattresimo anniversario della fondazione deltra le via della città. Moltihanno deciso di radunarsi pressodel, così da sventolare bandiere e intonare cori dedicati alcapitolino. Entusiasmo e serenità per i ...

Advertising

repubblica : Lazio, i tifosi biancocelesti si schierano con Hysaj: sui social l'hashtag #iostoconhysaj è virale. La società: 'St… - Glongari : ? Tutto confermato! Le parole di Tiago Pinto ai tifosi della #Roma a Trigoria. “Arriva #Vina dal #Palmeiras. Su… - leggoit : La Roma compie 94: anni i tifosi invadono il centro, ma senza distanziamento e senza mascherine. La polizia cerca d… - REMI_SAUVAT : RT @AliprandiJacopo: ??A piazza del Popolo è cominciata la festa dei tifosi per i 94 anni della Roma! #ASRoma #22luglio - irene30112410 : RT @AliprandiJacopo: ??A piazza del Popolo è cominciata la festa dei tifosi per i 94 anni della Roma! #ASRoma #22luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tifosi

- A riscaldare le vie del centro non solo il caldo estivo, ma anche il calore deidellache questa sera hanno festeggiato tra le vie del centro storico il 94esimo compleanno della. Allo scoccare del la mezzanotte, il ricordo deiè andata allo stesso giorno ......si apre con la fila deial bar (da rivedere la sua prova) ed il goal fulmineo del diciannovenne Zalewski. Per il resto qualche coro dagli spalti sulla scia di una contrapposizione tra la...Quasi duemila tifosi, non distanziati e urlanti per fare gli auguri alla Roma che oggi compie 94 anni. A Piazza del Popolo i gruppi della Curva Sud stanno provando a percorrere via del Corso e ...ROMA FESTA TIFOSI – Il club giallorosso compie oggi 94 anni (1927-2021). I tifosi della Roma festeggiano questa ricorrenza fondamentale nella Capitale, e sin dalle 22.30 circa si sono ritrovati a Piaz ...