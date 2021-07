Roma, Sgarbi presenta la lista con Toti: «Penso a Japino capolista. Ho sentito anche Renato Zero» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Vittorio Sgarbi ha presentato la sua lista per Roma, dove è già stato indicato come assessore alla Cultura per il centrodestra al fianco del ticket Enrico Michetti e Simonetta Matone. E, come nel suo stile, l’ha lanciata con una provocazione: «Siamo il Pci, ovvero il Partito della cultura italiana. Il mio movimento, “Rinascimento”, indica l’idea più grande di civiltà classica e, dopo un anno e mezzo di lockdown, il ritorno alla vita», ha detto, annunciando che «forse capolista sarà Sergio Japino» e che «ho chiamato anche Renato Zero per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Vittoriohato la suaper, dove è già stato indicato come assessore alla Cultura per il centrodestra al fianco del ticket Enrico Michetti e Simonetta Matone. E, come nel suo stile, l’ha lanciata con una provocazione: «Siamo il Pci, ovvero il Partito della cultura italiana. Il mio movimento, “Rinascimento”, indica l’idea più grande di civiltà classica e, dopo un anno e mezzo di lockdown, il ritorno alla vita», ha detto, annunciando che «forse caposarà Sergio» e che «ho chiamatoper ...

SecolodItalia1 : Roma, Sgarbi presenta la lista con Toti: «Penso a Japino capolista. Ho sentito anche Renato Zero»… - giannettimarco : RT @Agenzia_Dire: Per le #ComunaliRoma @VittorioSgarbi annuncia: “Nella lista per Michetti Sergio Japino. Ho sentito anche @renatozer0” ht… - Eva20185 : RT @SforzaFogliani: ??Fu Sgarbi che con un articolo provocò l’esposizione (finalmente) del Klimt. Ora è lui che toglie i primi veli sulla nu… - AldoTraining : @VittorioSgarbi SINDACO DI ROMA V. SGARBI!!!! - Agenzia_Dire : Per le #ComunaliRoma @VittorioSgarbi annuncia: “Nella lista per Michetti Sergio Japino. Ho sentito anche… -