Roma ok in amichevole | 1 - 0 alla Triestina

La Roma fa tre su tre. Dopo Montecatini e Ternana, i giallorossi vincono anche con la Triestina nella prima amichevole della stagione aperta al pubblico. Finisce 1 - 0 per la squadra di Josè Mourinho ...

