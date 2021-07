Roma | nigeriano aveva stuprato una donna in un asilo | incastrato da un’impronta e arrestato

(Di mercoledì 21 luglio 2021)dalasciata su una bottiglia di liquore abbandonata in un capanno vicino alla scuola, è statoil 27enne responsabile della rapina e della violenza sessuale avvenuta, l’11 maggio scorso, ai danni di una dipendente all’interno dell’Istituto d’Istruzione per l’Infanzia Santa Chiara al Torrino. Nelle prime ore di questa mattina i poliziotti della IV Sezione della Squadra Mobile e del Commissariato di Spinaceto hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal Gip del Tribunale di. La vittima fu sorpresa dalin pieno giorno dal suo ...

AmbaAradam : RT @SecolodItalia1: Roma, nigeriano aveva suprato una donna in un asilo: incastrato da un’impronta e arrestato - SecolodItalia1 : Roma, nigeriano aveva suprato una donna in un asilo: incastrato da un’impronta e arrestato - mattinodinapoli : Roma, violentò la cuoca della mensa a scuola: arrestato un nigeriano di 27 anni - mariarosariafil : RT @ilmessaggeroit: Roma, violentò la cuoca della mensa a scuola: arrestato un nigeriano di 27 anni - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: Roma, violentò la cuoca della mensa a scuola: arrestato un nigeriano di 27 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nigeriano

ilmessaggero.it

...l'attenzione degli inquirenti su un cittadino straniero che vive e lavora in quartieri di... comparata nella banca dati, è risultata appartenere al cittadino, foto segnalato al momento ......questa mattina i poliziotti della IV Sezione della Squadra Mobile e del Commissariato di Spinaceto hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal Gip del Tribunale di. ...Lo scorso 11 maggio una cuoca è stata rapinata e violentata nella mensa di una scuola a Roma: ora il 27enne nigeriano accusato di stupro è in carcere.Incastrato da un'impronta lasciata su una bottiglia di liquore abbandonata in un capanno vicino alla scuola, è stato arrestato il 27enne responsabile della rapina e della violenza ...