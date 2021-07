Roma, lotta agli insediamenti abusivi sul Lungotevere: sgomberate 15 baracche (Di mercoledì 21 luglio 2021) Erano su per giù una quindicina le baracche abusive che avevano fatto del Lungotevere di Pietra Papa la loro casa. L’area golenale del fiume Tevere era da tempo occupata da circa 15 persone, tutte maggiorenni e di nazionalità romena, le quali avevano reso la sponda del fiume una discarica a cielo aperto. A fronte di questa situazione increscente, questa mattina sono le iniziate le operazioni di bonifica dell’area occupata in zona Magliana. Sono giunti così decine di agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, con l’ausilio del Reparto Tutela Fluviale dei caschi bianchi. Lungotevere: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Erano su per giù una quindicina leabusive che avevano fatto deldi Pietra Papa la loro casa. L’area golenale del fiume Tevere era da tempo occupata da circa 15 persone, tutte maggiorenni e di nazionalità romena, le quali avevano reso la sponda del fiume una discarica a cielo aperto. A fronte di questa situazione increscente, questa mattina sono le iniziate le operazioni di bonifica dell’area occupata in zona Mana. Sono giunti così decine di agenti della Polizia Locale diCapitale, XI Gruppo Marconi, con l’ausilio del Reparto Tutela Fluviale dei caschi bianchi.: ...

