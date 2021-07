Roma, Kluivert ai saluti: “Pronto per questa nuova sfida con il Nizza” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Justin Kluivert è un nuovo giocatore del Nizza. Attraverso un video postato sui propri canali ufficiali, il club francese ha ufficializzato l’arrivo del calciatore olandese. Un’altra esperienza all’estero dunque per il ragazzo della Roma, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Che bello essere qui. Sono Pronto per questa nuova sfida con il Nizza. Avanti tutta!“. Kluivert approda in Francia in prestito con diritto di riscatto. Lo scorso anno ha vestito la maglia del Lipsia ma non è riuscito a lasciare il segno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Justinè un nuovo giocatore del. Attraverso un video postato sui propri canali ufficiali, il club francese ha ufficializzato l’arrivo del calciatore olandese. Un’altra esperienza all’estero dunque per il ragazzo della, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Che bello essere qui. Sonopercon il. Avanti tutta!“.approda in Francia in prestito con diritto di riscatto. Lo scorso anno ha vestito la maglia del Lipsia ma non è riuscito a lasciare il segno. SportFace.

