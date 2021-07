Roma | cuoca violentata nella mensa della scuola | arrestato lo stupratore | è un 27enne nigeriano

(Di mercoledì 21 luglio 2021) E' stato incastrato da un'impronta lasciata su una bottiglia di liquore abbandonata in un capanno vicino alladove aveva rapinato e stuprato una dipendente, unaaddetta al servizio

E' stato incastrato da un'impronta lasciata su una bottiglia di liquore abbandonata in un capanno vicino alla scuola dove aveva rapinato e stuprato una dipendente, una cuoca addetta al servizio mensa. Questa mattina all'alba questa mattina, gli investigatori della IV sezione della squadra mobile del commissariato di Spinaceto hanno eseguito l'ordinanza di custodia ...