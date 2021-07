Ritorno a Scuola, L’Esortazione di Floridia ai Docenti: Vaccinatevi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Barbara Floridia, sottosegretaria all’istruzione, pubblica su Facebook un appello rivolto ai Docenti. “A settembre la Scuola deve ripartire in presenza. Sappiamo quanto sia importante per i nostri studenti e per ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 21 luglio 2021) Barbara, sottosegretaria all’istruzione, pubblica su Facebook un appello rivolto ai. “A settembre ladeve ripartire in presenza. Sappiamo quanto sia importante per i nostri studenti e per ...

Advertising

renatobrunetta : Favorevole a estensione del #GreenPass per il ritorno alla normalità di tutte le attività (scuola, luoghi di lavoro… - gennaromigliore : Gira e rigira, il conto lo pagano sempre i ragazzi. Impegno massimo di tutte le forze politiche per un ritorno sicu… - MelindaPizziol : RT @IFerritto: @Sflecce @vikki_pike @Sflecce since you won’t answer us in English let’s try Italian. Dov’e il piano di ritorno a scuola per… - underbite : RT @IFerritto: @Sflecce @vikki_pike @Sflecce since you won’t answer us in English let’s try Italian. Dov’e il piano di ritorno a scuola per… - CarterNicK50 : RT @GrSociale: GRS #DIRITTI ?? Scuola, appello di Rete EducAzioni per il ritorno in classe a settembre @CNCAnazionale @DD_Forum @Alleanza2… -