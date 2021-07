Rischio temporali improvvisi nelle prossime ore e nel pomeriggio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Rischio temporali nel pomeriggio scoppieranno improvvisi temporali su almeno 3 regioni. Ecco le zone a Rischio. Nonostante la presenza dell’anticiclone africano, nelle ore pomeridiane Rischio temporali improvvisi potranno colpire almeno 3 regioni del nostro Paese. E’ un copione che si ripete spesso specialmente nelle giornate più calde ed afose governate dal classico anticiclone africano. Ci si sveglia alla mattinata con il sole ed Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021)nelscoppierannosu almeno 3 regioni. Ecco le zone a. Nonostante la presenza dell’anticiclone africano,ore pomeridianepotranno colpire almeno 3 regioni del nostro Paese. E’ un copione che si ripete spesso specialmentegiornate più calde ed afose governate dal classico anticiclone africano. Ci si sveglia alla mattinata con il sole ed

Advertising

DPCgov : ????#AllertaARANCIONE #17luglio per rischio temporali e idrogeologico su settori di Abruzzo e Puglia ????#AllertaGIALLA… - DPCgov : ?? Venerdì #16luglio ?? ?? #allertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico ??? in otto regioni ?? Consulta… - ilmeteoit : #Meteo: #Pomeriggio #TEMPORALESCO su almeno 3 #Regioni. Vi diciamo #QUALI - meteogiornaleit : TROMBE d'ARIA in Italia. Da noi le peggiori d'EUROPA. Con il caldo, il rischio durante i temporali cresce sensibilm… - ilmeteoit : #Meteo #AGOSTO: avvio #INAFFIDABILE, alto #RISCHIO di #TEMPORALI! E poi novità per #FERRAGOSTO -