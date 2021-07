Riforma della giustizia: la Cartabia respinge gli attacchi di magistrati e 5 Stelle. Via d’uscita dallo stallo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo stallo rischia di bloccare la Riforma della giustizia. Ma un'idea per procedere c'è: sarebbe quell di far entrare a regime la nuova prescrizione dal primo gennaio 2025 e intanto stabilire che l'appello possa durare tre anni e la Cassazione un anno e mezzo o due. Altra ipotesi è far scattare il computo della prescrizione non dal deposito delle motivazioni di primo grado ma da quando si presenta l'impugnazione. E c'è chi ipotizza un'estensione dei reati cui si applica l'appello di tre anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lorischia di bloccare la. Ma un'idea per procedere c'è: sarebbe quell di far entrare a regime la nuova prescrizione dal primo gennaio 2025 e intanto stabilire che l'appello possa durare tre anni e la Cassazione un anno e mezzo o due. Altra ipotesi è far scattare il computoprescrizione non dal deposito delle motivazioni di primo grado ma da quando si presenta l'impugnazione. E c'è chi ipotizza un'estensione dei reati cui si applica l'appello di tre anni L'articolo proviene da Firenze Post.

