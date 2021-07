Riforma Cartabia, Morra: “Conte? Bene se si oppone al provvedimento, ma i ministri M5s lo hanno votato in Cdm. C’è schizofrenia” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, intervenuto alla manifestazione organizzata da Alternativa C’è e da un gruppo di attivisti M5s capitanati dalla consigliera regionale Francesca De Vito, boccia senza appello la Riforma della giustizia proposta dalla ministra Marta Cartabia e dal governo Draghi. “Improcedibilità è un modo diverso di dire prescrizione e questa Riforma non risolve i processi trentennali”. Poi il presidente Morra sulle prime mosse di Giuseppe Conte, leader in pectore del M5s, afferma: “Chiunque sia a combatter la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola, intervenuto alla manifestazione organizzata da Alternativa C’è e da un gruppo di attivisti M5s capitanati dalla consigliera regionale Francesca De Vito, boccia senza appello ladella giustizia proposta dalla ministra Martae dal governo Draghi. “Improcedibilità è un modo diverso di dire prescrizione e questanon risolve i processi trentennali”. Poi il presidentesulle prime mosse di Giuseppe, leader in pectore del M5s, afferma: “Chiunque sia a combatter la ...

