Riapertura discarica di Roncigliano, Albano non ci sta: il Sindaco annuncia ricorso al TAR (Di mercoledì 21 luglio 2021) No alla Riapertura della discarica di Albano. Dopo l'annuncio di altre due manifestazioni di protesta indette da Associazioni e cittadini anche il Comune fa la propria mossa annunciando il ricorso in Tribunale. A comunicarlo è lo stesso Sindaco Massimiliano Borelli: «Ieri nella seduta della Giunta Comunale abbiamo deliberato l'incarico ad uno studio legale, che affiancherà l'avvocatura comunale per il ricorso al Tar contro le ordinanze per il riavvio della discarica di Roncigliano», si legge in un post. «Restiamo convinti delle ...

