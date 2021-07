Repubblica | Hysaj | i tifosi laziali si ribellano alla metastasi fascista | ora cantassero Bella Ciao allo stadio

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 luglio 2021)dedica una pagina al caso. Scrive che sono in atto le indagini sullo striscione che definisce il terzino albanese “verme” e che rivendica l’appartenenzadella Lazio. “La Digos indaga, ma conosce bene il gruppo che l’ha firmato”. Ieriè stato stretto in un abbraccio dai compagni, dopo il gol in amichevole. E sui social è partita una mobilitazione di massa con l’hashtag #iostocon“forse la prima vera presa di posizione contro la matrice dell’ultradestra che da anni s’è autonomamente intitolata l’esclusiva — almeno ostentata — ...