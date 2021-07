Reperto archeologico romano con pene scolpito esposto in museo: perché questo simbolo? (Di mercoledì 21 luglio 2021) A febbraio 2020 sulla A14 tra Cambridge e Huntingdon è stato ritrovato un Reperto archeologico di età romana: una lastra di pietra che raffigura un pene. Presto sarà esposto in un museo, ma se l’iconografia in questione può generare ilarità, c’è un motivo specifico per cui i romani raffiguravano peni. Uno scavo molto ‘fortunato’ Gli scavi di febbraio 2020 hanno riportato alla luce molti manufatti antichi: più di 300 oggetti, tra cui zanne di mammut e prove della prima birra mai prodotta, di epoca romana sono stati trovati e studiati da esperti. Adesso il Godmanchester Museum, dopo una ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 luglio 2021) A febbraio 2020 sulla A14 tra Cambridge e Huntingdon è stato ritrovato undi età romana: una lastra di pietra che raffigura un. Presto saràin un, ma se l’iconografia in questione può generare ilarità, c’è un motivo specifico per cui i romani raffiguravano peni. Uno scavo molto ‘fortunato’ Gli scavi di febbraio 2020 hanno riportato alla luce molti manufatti antichi: più di 300 oggetti, tra cui zanne di mammut e prove della prima birra mai prodotta, di epoca romana sono stati trovati e studiati da esperti. Adesso il Godmanchester Museum, dopo una ...

